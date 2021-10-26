Bahçeli yine Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili tartışmalara değinen Bahçeli, "Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hedef tahtasına koymuşlardır. Rejim başka, hükümet sistemi başkadır. Rejim Cumhuriyet, hükümet sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" dedi.
AYM "KAPATILSIN" ÇIKIŞI
"Kavala Soros'un kuryesi, Gezi'nin kışkırtıcısıdır. Kavala şüpheli ve şaibeli bir kişidir. AYM öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Hem canımızı alıyorlar hem de paramızı alıyorlar. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin.
AYM öyle bir hale gelmiştir nerede bir hain, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Terörist Demirtaş’ın yanında duran, Sorosçu fitnenin yanında konuşlanan bu mahkemedir. AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun?"
"Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olması talihsizlik"
Bahçeli konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde de bulundu.
"Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor" diyen Bahçeli, "'Türkiye'de demokrasi yok' demek Türk milletine en ağır hakarettir. Kılıçdaroğlu ya bilerek ya da cehaletinin oyununa gelerek hem devlete hem millete kazan kaldırmıştır. Böylesi bir şahsın CHP Genel Başkanı olması inanılamayacak bir talihsizliktir. Kılıçdaroğlu'nun gözüyle bakınca her şey rezalettir. Ne CHP eski CHP'dir, ne Türkiye zillete müsaade edecektir" diye konuştu.