Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, yine Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı /24 Ocak 2023 11:35

Bahçeli, yine Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı

MHP lideri Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini görüşecek olmasına tepki gösterdi. Bahçeli, "AYM'nin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP hakkındaki kapatma davasına bakan Anayasa Mahkemesi'ni hedef alarak, "HDP kapatılmalıdır, hem de vakit kaybetmeksizin" dedi.

Partisinin Meclis grubunda konuşan Bahçeli, yine Millet İttifakı için "Zillet ittifakı" ifadesini kullanırken, muhalefeti emperyalizme ve teröre destek vermekle suçladı. Bahçeli, DEVA lideri Ali Babacan'ın Davos'taki "Dışarıdan bakıldığında Türkiye'de hala seçimin olmasına şaşıranlar var" açıklamasını hatırlatarak, "Emperyalizme kul köle olmuş truva atı" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır. AYM şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı da görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır, hem de vakit kaybetmeksizin. Bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteğiyle AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir. AYM'nin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır. Dağda beli kırılan bölücü terör örgütünün mahkeme kapılarında tedavi edilme arayışından vazgeçilmelidir.



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