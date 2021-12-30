Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli, yine Soylu'nun değirmenine su taşıyor /30 Aralık 2021 09:07

Bahçeli, yine Soylu'nun değirmenine su taşıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftişe ilişkin İmamoğlu'nu hedef alarak, "Suçluysa görevinden alınmalı. Bu işin şakası yok" dedi.

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İBB için başlattığı 'terör teftişi' hakkında, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a açıklamalarda bulundu.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz" sorusuna "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına da gerek yoktur. Eğer suç var ise cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua berekettir. Ama İBB Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir" yanıtını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli, yine Soylu'nun değirmenine su taşıyor Sonraki Haber >>

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:57:21