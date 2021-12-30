Bahçeli, yine Soylu'nun değirmenine su taşıyor

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İBB için başlattığı 'terör teftişi' hakkında, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a açıklamalarda bulundu.Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz" sorusuna "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına da gerek yoktur. Eğer suç var ise cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua berekettir. Ama İBB Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir" yanıtını verdi.