Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu yine tehdit etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika töreninde açıklamalarda bulundu.



Bahçeli’nin açıklamaları(!)ndan satır başları şu şekilde:



* Kılıçdaroğlu, safi rüzgarsın. Uyarmadı deme bilmediğin, tanımadığın, tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın.



* Kimse sana el uzatmaz, can simidi bile atamazlar. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın.



* Sonra terörist Demirtaş’tan ikazname, HDP'den ihtarname, PKK ve F***'den ihbarname almaktan kaçamazsın, kurtulamaz.



* Osmanlı’ya hasta adam muamelesi yapan, Türkiye’ye de saldırmak için kriz, kaos ve kargaşa, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini biteviye sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir.



* Sokakta ‘barışçıl protesto’ telkin ve temennileriyle neyin hazırlığını planlıyorsunuz?



* Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisi ile birleştirip Türkiye’den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?



* Dost ve kardeş ülke Kazakistan'daki sokak eylemlerini, kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı? Cesaretiniz mi kanatlandı?



* Ekonomik sorunları büyütüp, enflasyon mühimmatı ile ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar aslında ne insanımızı tanırlar, ne rızkı bilirler, ne tarihimizi okurlar, ne de ekonomiden anlarlar.



* Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur, bir toplum hayatımız, bir inanç hayatımız, bir kültür hayatımız, akıp giden bir sosyal ve milli hayatımız vardır ve sınıflandırılması; varlığımıza, kimliğimize, tarihi haklarımıza kast etmektir.