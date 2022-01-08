Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu yine tehdit etti /08 Ocak 2022 14:22

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu yine tehdit etti

MHP Genel lideri Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, safi rüzgarsın. Uyarmadı deme bilmediğin, tanımadığın, tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın. Kimse sana el uzatmaz, can simidi bile atamazlar. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika töreninde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin açıklamaları(!)ndan satır başları şu şekilde:

* Kılıçdaroğlu, safi rüzgarsın. Uyarmadı deme bilmediğin, tanımadığın, tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın.

* Kimse sana el uzatmaz, can simidi bile atamazlar. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın.

* Sonra terörist Demirtaş’tan ikazname, HDP'den ihtarname, PKK ve F***'den ihbarname almaktan kaçamazsın, kurtulamaz.

* Osmanlı’ya hasta adam muamelesi yapan, Türkiye’ye de saldırmak için kriz, kaos ve kargaşa, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini biteviye sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir.

* Sokakta ‘barışçıl protesto’ telkin ve temennileriyle neyin hazırlığını planlıyorsunuz?

* Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisi ile birleştirip Türkiye’den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?

* Dost ve kardeş ülke Kazakistan'daki sokak eylemlerini, kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı? Cesaretiniz mi kanatlandı?

* Ekonomik sorunları büyütüp, enflasyon mühimmatı ile ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar aslında ne insanımızı tanırlar, ne rızkı bilirler, ne tarihimizi okurlar, ne de ekonomiden anlarlar.

* Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur, bir toplum hayatımız, bir inanç hayatımız, bir kültür hayatımız, akıp giden bir sosyal ve milli hayatımız vardır ve sınıflandırılması; varlığımıza, kimliğimize, tarihi haklarımıza kast etmektir.
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