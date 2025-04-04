Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli yine yok! Bugün mesaiye başlayacağı açıklanmıştı /04 Nisan 2025 11:45

Bahçeli yine yok! Bugün mesaiye başlayacağı açıklanmıştı

Bugün mesaisine başlayacağı duyurulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş için yapılan anmada da yer almadı.

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Sağlık sorunu nedeniyle yaklaşık 2 aydır kameralardan uzak kalan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün parti genel merkezindeki mesaisine başlayacağı duyurulmuştu. 

Bahçeli'nin bugün saat 13.00'da MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anmaya katılacağı bildirilmişti.

Ancak Türkeş için bu programın yerine saat 11.00'da MHP Başkanlık Divanı tarafından bir anma yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkeş'in ölümünün 28. yılında mezarı başında düzenlenen anma programına Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Ankara İl Başkanı ve ilçe başkanları katıldı.

Türkeş'in Yenimahalle'de bulunan anıt mezarının başındaki anmada Bahçeli'nin bulunmaması dikkat çekti. 
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