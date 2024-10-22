Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den 'Abdullah Öcalan' çağrısı: 'Meclis'te konuşsun' /22 Ekim 2024 12:06

Bahçeli'den 'Abdullah Öcalan' çağrısı: 'Meclis'te konuşsun'

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "Örgütünü tasfiye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" diye konuştu.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütünü feshetme çağrısı yapan Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" diye konuştu.

"ADRES İMRALI'DAN DEM'E UZANSIN"
Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun, terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini tek taraflı ilan etsin. Bu çağrımı henüz anlamayanlar çok sayıda. Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın."


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