Bahçeli'den Ahmet Şık'a: 'Soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadeleye yönelik mesajlar verdiği açıklamasında "TBMM'de terörü destekleyenler oldukça kanlı eylemler bitmez. Hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır" açıklamasını yaptı.



Bahçeli açıklamasının devamında isim vermeden Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık'ı hedef alarak, "Dağda kovalanıp başı ezilen, sınır ötesinde kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır. “Bu devlet yıkılmalıdır” diyen bir soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir" ifadelerini kullandı.



Açıklamasında DEM Parti'yi hedef alan Bahçeli, "Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır" dedi.



