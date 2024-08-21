Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Ahmet Şık'a: 'Soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir' /21 Ağustos 2024 17:37

Bahçeli'den Ahmet Şık'a: 'Soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir'

MHP lideri Bahçeli, "TBMM'de terörü destekleyenler oldukça kanlı eylemler bitmez. Hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır" dedi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadeleye yönelik mesajlar verdiği açıklamasında "TBMM'de terörü destekleyenler oldukça kanlı eylemler bitmez. Hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır" açıklamasını yaptı.

Bahçeli açıklamasının devamında isim vermeden Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık'ı hedef alarak, "Dağda kovalanıp başı ezilen, sınır ötesinde kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır. “Bu devlet yıkılmalıdır” diyen bir soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında DEM Parti'yi hedef alan Bahçeli, "Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'den Ahmet Şık'a: 'Soysuz, DEM kontenjanlı TİP... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:36