Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'den Akşener'in çağrısına cevap verdi /11 Mayıs 2020 21:44

Bahçeli'den Akşener'in çağrısına cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Memleket Masası' çağrısına MHP lideri Devlet Bahçeli'den cevap geldi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Memleket Masası' çağrısına yanıt verdi. "Milliyetçi Hareket Partisi’nin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Türkiye’nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur. Bu teşebbüs hezeyandır. Türk milletinin masalara ve şer oyun kuruculara değer vermesi imkansızdır" dedi.

Kutuplaşarak kaybedecek vakitleri olmadığını belirten Akşener liderlere 'Memleket Masası'nda toplanma çağrısında bulunmuştu. Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada Akşener'in çağrısına yanıt verdi. Bahçeli şunları ifade etti:

"Siyasi uzlaşma doğruya bağlılığın güzelliğini işaret ve ifade eder. Elbette tek başına doğruluk da yetmez. Siyaset doğrudur, zaman yanlıştır; zaman doğrudur, siyaset yanlıştır. Mühim olan her ikisinin de doğru-dürüst-düzgün olmasıdır. Aksi halde her adım fuzuli ve falsoludur.

Yanlış siyasetin yanlış zamanda dillendirdiği bir masa edebiyatı gündeme yerleşmiştir. Malum ve mahsurlu odaklar İP’in “Memleket Masası” kuralım teklifine önüne arkasına bakmadan bodoslama atlamışlardır. Hâlbuki kırık dökük üçayaklı bir masa zaten kurulmuştur.
 
HDP/PKK’nın İP ile ilgili ifşa ve itirafları, İP’in HDP’ye aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatlamıştır. Masaya davet edenler akıllarınca yiyecek menü peşindedir. Masa; masaldır, maval okumaktır.

Takur tukur sallanan masaya oturan oturmuştur. Gerçi şu Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir, insan sağlığı açısından aşırı risklidir. Teklif sahipleri sanıyorum düşüncesizce konuşmuş olacaklardır ki, insan ve toplum sağlığını pek dikkate almamışlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir. “Memleket Masası” diyorlar, ne var ki memlekete ve millete zehir diyeti dayatıyorlar. Buna itibar edecek aklı başında ve kalbi vatan için çarpan hiç kimse bulunmamaktadır.

Türkiye’nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur. Bu teşebbüs hezeyandır. Türk milletinin masalara ve şer oyun kuruculara değer vermesi imkansızdır. Baksınlar işlerine, otursunlar lekeli ortaklarıyla, fiskos yapsınlar durmadan, nasılsa aracılar da yok, konuşsunlar doğrudan.

Yürekleri yetiyorsa geçmişte arka kapılarda yaptıkları pazarlıkları açıklasınlar. PKK'nın masaya nasıl çekildiğini, hangi telkinlerle zillete düştüklerini, buna nasıl ikna edildiklerini söylesinler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir."
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