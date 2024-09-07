Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Ali Uçak'a klasik araç hediyesi /07 Eylül 2024 12:28

Bahçeli'den Ali Uçak'a klasik araç hediyesi

Klasik otomobil tutkunu olduğu bilinen MHP lideri Bahçeli, bir aracını daha hediye etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajındaki klasik otomobiller arasında bulunan 1978 model cipi, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak'a hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 CCC 001 plakalı cipini MYK üyesi Ali Uçak'a hediye etti. Bahçeli, aracın ruhsat ve anahtarını, makamında Uçak'a verdi. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, cipi Ali Uçak'a teslim etti.

Ali Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım bu anlamlı hediye karşısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi iyi günümüzde kötü günümüzde her zaman yanımızda olmuştur. Bu anlamlı hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum" dedi.


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