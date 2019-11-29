Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Arınç'a: Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, ağzını kapatsın /29 Kasım 2019 13:04

Bahçeli'den Arınç'a: Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, ağzını kapatsın

MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'KHK'lar faciadır' sözlerini sarf eden Bülent Arınç'a "kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak." dedi

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Hastalığı ilerleyen ve kamuoyu önünde konuşma yapmayan Devlet Bahçeli Türkgün isimli gazeteye mülakat vermeye devam ediyor.

Bahçeli, 'KHK faciadır' sözünün sahibi Bülent Arınç'a yönelik ağır sözler söyledi:

''Zaman zaman bazı açıklamalar kafaları karıştırıyor. Bunlardan birisi de Bülent Arınç’ın sözleri. Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak, fazla konuşması kendisine zarar veriyor. Tartışmaya açıyor, maşeri vicdan rahatsız oluyor. F...’nün bütün uzantıları elbette temizlenecek, ama biraz zaman alacak. Bu arada siyasi ayağı ihmal etmemek gerekiyor."

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