Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli rest çekti /09 Şubat 2021 12:34

Bahçeli rest çekti

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'nden dönen mahkûmiyet kararına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) dokunulmazlığının kaldırılmasından yana oy kullanacak.

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Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefik olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) genel başkanı Devlet Bahçeli, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke Meclis'e geldiğinde dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaklarını söyledi.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısının akabinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Berberoğlu'yla ilgili şöyle konuştu: "Yargıya saygımız var. Mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz. Ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve genel kurula geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır." 

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR’larının görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu’nu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun AYM’ye yaptığı bireysel müracaatta "hak ihlali ve yeniden yargılama" kararı çıktı.

Ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi karara uymadı. Berberoğlu’nun avukatları üst mahkemeden de benzer karar çıkınca Anayasa Mahkemesi’ne ikinci kez müracaatta bulundu.

Anayasa Mahkemesi, kararının uygulanmamasının da ayrı bir hak ihlali oluşturduğuna karar verdi.

BERBEROĞLU YENİDEN YARGILANACAK

AYM "yeniden yargılama işlemlerine başlanmasına, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulmasına, hükümlü statüsünün sona erdirilmesine, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine" hükmetti. 

AYM,  14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin bunu yerine getirmekle yükümlü olduğunu vurguladı. 

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi de Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi. Mahkemenin 'yargılanmasının durdurulması' ve 'kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması' kararı da Berberoğlu'nun yeniden vekil olmasının yolunu açtı. 
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