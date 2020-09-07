Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması /07 Eylül 2020 21:38

Bahçeli'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 yılında olması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın muhtemel adayının Recep Tayyip Erdoğan olacağını açıkladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlerin 2023 yılında yapılacağını belirterek 'Cumhur İttifakı’nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır' açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacaktır. Hiç kimse boş hayale kapılmamalıdır" dedi.

Bahçeli açıklamasında "Ayrıca Cumhurbaşkanı adayı çetelesi tutan, toplumsal ve siyasi kısır tartışmaları kamçılayan kötü niyetliler şu gerçeği yeri gelmişken özellikle hatırlarında tutsunlar ki: Cumhur İttifakı’nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadesine yer verdi.

CHP, HDP ve İYİP'i hedef alan Bahçeli "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine üç yıllık bir sürenin bulunması bu müflis siyaset işportacıları tarafından bir türlü dikkate alınmamaktadır. Sabah akşam Zillet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bahis açılmakta, erken seçim zorlaması yapılmaktadır" dedi. Bahçeli açıklamasında "Gül isteyenlerin daha çok fidan dikme çabası beyhude bir gayrettir" ifadesine de yer verdi.

MHP lideri, "Uyduruk ve uydulaşmış parlamenter sistemi güçlendirerek tekrardan uygulama sözü verenler amansız bir hastalığa yakalanmış siyaset cahilleri, millete tepeden bakan sonradan görmelerdir" dedi.

Bahçeli açıklamasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de görüşlerine yer verdi. "Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan tehlikeli cepheleşme, Türkiye’nin çevresini saran mütecaviz ve müstevli cendere günden güne karmaşıklaşmaktadır" diyen Bahçeli, "Bilinmelidir ki, Yunanistan’ın neredeyse kumsallarımıza kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Michel'in “24-25 Eylül AB Zirvesi’nde Türkiye için havuç-sopa yaklaşımını içeren araçlar belirleyeceğiz” açıklamasının gündeme "ucuz, sorumsuz ve sorunlu bir üslup olarak" yansıdığını kaydeden Bahçeli "AB’nin kendi içinde müşterek bir dış politika inşa edemeyecek kadar bölünme yaşaması bir başka vahim sorundur. İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de Türkiye-Fransa husumeti eklenmiştir" dedi.
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