Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den dikkat çeken adım: Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetini geri çekti /16 Ocak 2025 13:13

Bahçeli'den dikkat çeken adım: Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “suç ve suçluyu övme” suçundan dava açılmasına neden olan ve 2020 yılında yapılan şikayetini geri çektiklerini duyurdu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada MHP’nin şikayetini geri çektiğini açıkladı.

Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmış, Türk Ceza Kanunu’nun 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' bölümünde düzenlenen 'suç ve suçluyu övme' suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması , zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması için kamu davası açılmış, hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına istenmiştir" ifadelerini kullandı.

YILDIZ'DAN 'FEDAKARLIK' VURGUSU
Yıldız, şikayeti geri çekmelerinin talimatını MHP lideri Devlet Bahçeli’nin verdiğini belirterek, şunları aktardı: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli gurup toplantısında ‘Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti"
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