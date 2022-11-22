Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Esed ile görüşme çağrısı /22 Kasım 2022 12:49

Bahçeli'den Esed ile görüşme çağrısı

Bahçeli, Erdoğan'ın Sisi'yle yaptığı görüşmeye ilişkin 'Bununla kalınmamalı, Beşar Esad ile de görüşme masası açılmalıdır' dedi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle bir araya gelmesine ilişkin konuştu.

"Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır" diyen Bahçeli, "Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müspet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda 2023’ün hedefleriyle de müzahirdir" ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'den Esed ile görüşme çağrısı Sonraki Haber >>

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen

Kardelen

Kardelen

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:47:46