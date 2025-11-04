Bahçeli'den flaş Demirtaş çıkışı: 'Tahliyesi hayırlı olur'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında “Terörsüz Türkiye” vurgusu yaparak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Bahçeli, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında İmralı’ya gitmeyi gündeme taşıyarak, “Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır” dedi.





Terörle mücadelede yeni bir dönemin başladığını belirten Bahçeli, hem Öcalan hem de Demirtaş üzerinden yürütülen tartışmalarla “terörsüz Türkiye” hedefinin sabote edilmek istendiğini söyledi. Bahçeli, “İmralı ile Edirne arasına mayın döşeyerek milli birlik sürecini baltalamaya çalışanlar başarısız olacaktır” ifadelerini kullandı.





Grup toplantısı sonrası gazetecilerin, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin sorusu üzerine ise, “Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.





DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARINDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

Diğer yandan avukatları, AİHM'in kararı sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı.