Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Gezi tehdidi: Kınında beklemekte yoğrulmuş kılıç gibi buradayız /28 Ocak 2025 11:59

Bahçeli'den Gezi tehdidi: Kınında beklemekte yoğrulmuş kılıç gibi buradayız

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, 12 aradan sonra gelen yeni Gezi Parki soruşturmaları için "Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa görelim" dedi. İmralı'ya çağrısını da bir kez daha yineleyen Bahçeli, "Silah bırakma çağrısı bir an önce yapılmalı. ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, konuşmasının büyük bölümünü Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ve hayatını kaybedenlere ayırdı.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI: "BAKANLIĞIN DURUŞUNU DOĞRU BULMUYORUM"
Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin, "Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili Bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, valilik ve il özel idaresinin sorumluluk alanından uzak olduğu duruşunu doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim" dedi. 

BAHÇELİ'DEN "GEZİ" TEHDİDİ
"Boykot moykot ezberlerinden sonra sokağa çıkma çağrılarının, direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkındayız" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları söyledi:

"Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım. CHP'nin 12 Eylül'de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa kınında beklemekte yoğrulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz."

İMRALI'YA BİR ÇAĞRI DAHA
Bahçeli, İmralı'ya yönelik "silah bırakma" çağrısını da yineledi.

DEM Parti heyeti ile PKK elebaşı Öcalan arasındaki görüşmelere değinen Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındakı görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız desteği olması ve beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir" dedi.


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