Samanyolu Haber /Medya / Devlet Bahçeli'den Halk TV programcısına mesaj /25 Nisan 2021 22:15

Devlet Bahçeli'den Halk TV programcısına mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1915 olaylarının ABD Başkanı Joe Biden tarafından 'soykırım' olarak adlandırılmasıyla ilgili Halk TV programcısı Özlem Gürses'e bir mesaj gönderdiği belirtildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özlem Gürses ile Hafta Sonu Ana Haber'e mesaj gönderdi. 1915 olaylarına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden karşısında hiçbir şey söylenmediği eleştirilerine yanıt veren Bahçeli, "Lütfen 57. Cumhuriyet Hükümeti’nde Sözde Ermeni Soykırımı ile Mücadele Kurulu’nun 3 yılı aşkın süren çalışmalarını dikkate almalarını rica ediyorum." dedi. 

Özlem Gürses ile Hafta Sonu Ana Haber'i izleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını yorumlayan konukların konuşmalarına cevap verdi.

 Bahçeli'nin Özlem Gürses'e gönderdiği mesaj şöyle: 

“Muhterem Özlem hanımefendi,

Halk Tv’de yönettiğiniz haber programını çok yakından takip ediyorum. Amerikan devlet başkanının gündeme taşıdığı soykırım iftirasını yorumlarken Türkiye’nin hiçbir şey yapmadığı ya da yapamayacağını söyleyen program konuşmacılarının dikkatini çekmek istiyorum.

Lütfen 57. Cumhuriyet Hükümeti’nde Sözde Ermeni Soykırımı ile Mücadele Kurulu’nun 3 yılı aşkın süren çalışmalarını da dikkate almalarını rica ediyorum."
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