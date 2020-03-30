Bahçeli'den ilginç çıkış!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak "Her gün ortalama 20 kişi olay anıyla sonrası dikkate alındığında trafik kazalarında can vermiş. O zaman Covid-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesidir? Bu karamsarlığı devamlı körükleyenler neye ve kime hizmet etmektedir?" dedi.





Bahçeli, gazetecilerin gündeme dair sorularını yazılı olarak cevapladı.





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"Covid-19 hastalığının ülkemizdeki yayılma hızının Çin, İran ve İtalya'dan fazla olduğunu söyleyen zeka özürlülere, korku tacirlerine, musibet tellallarına şu birkaç gün içinde epey tesadüf ediyoruz." diyen Bahçeli, "Toplam hasta sayımız 9 bin 217. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 131." ifadelerini kullandı.





Tehlikeyi hafife almadığını, ancak hayatın diğer alanlarında farklı sebeplerle insanların hayatını kaybettiğini belirten Bahçeli, "Mesela cinayet, mesela doğal afetler ve trafik kazalarında hayatlarını kaybeden insanlarımızın sayısı ile Covid-19'dan vefat edenleri mukayese edersek bir kaşık suda estirilen fırtınayı da fazla zahmete girmeden teşhis edebiliriz." dedi.





BAHÇELİ: KORKUYA KAPILMANIN NE GEREĞİ VAR?





2019'da gerçekleşen 418 bin trafik kazasında 286 bin kişinin yaralandığına ve 2 bin 524 vatandaşın hayatını kaybettiğine işaret eden Bahçeli, "Üstelik her gün ortalama 20 kişi olay anıyla sonrası dikkate alındığında trafik kazalarında can vermiş. O zaman Covid-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesidir? Bu karamsarlığı devamlı körükleyenler neye ve kime hizmet etmektedir? Korkuya kapılmanın ne gereği vardır?" ifadesini kullandı.





