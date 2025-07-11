Samanyolu Haber /Gündem / Bahceli'den ilk yorum: 'Kurucu önderlik sözünü tutmuştur' /11 Temmuz 2025 13:53

Bahceli'den ilk yorum: 'Kurucu önderlik sözünü tutmuştur'

MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından açıklama yaptı.

SHABER3.COM

PKK'nn "silah bırakma" kararı kapsamında ilk grubun silah bırakmaya başlamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den yazılı bir açıklama geldi.

Bahçeli açıklamasında, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki açıklamasına atıf yaparak "İmralı açıklamasıyla gündeme gelen 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'na muvafık ve müzahir şekilde bölücü terör örgütü PKK 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12’inci kongresini toplayarak örgütsel varlığını feshettiğini ve silahı bıraktığını ilan etmiştir. Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür" dedi.


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