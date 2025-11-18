Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den İmralı çıkışı: 'Kendim gitmekten gocunmam!' /18 Kasım 2025 12:03

Bahçeli'den İmralı çıkışı: 'Kendim gitmekten gocunmam!'

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüden "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yineledi. Bahçeli, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkânlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi. MHP lideri, salondan MHP'li vekillere "İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu, salonda alkış koptu.

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İMRALI'YA KENDİM GİTMEKTEN GOCUNMAM"
Bahçeli, süreç komisyonunun İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmesine ilişkin tartışmalara tepki göstererek, "Kimse yanaşmayacaksa kendi imkânlarımla İmralı'ya gitmekten imtina etmem" dedi.

MHP lideri şöyle konuştu:
"İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim."

