Bahçeli'den İmralı çıkışı: 'Kendim gitmekten gocunmam!'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





"İMRALI'YA KENDİM GİTMEKTEN GOCUNMAM"

Bahçeli, süreç komisyonunun İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmesine ilişkin tartışmalara tepki göstererek, "Kimse yanaşmayacaksa kendi imkânlarımla İmralı'ya gitmekten imtina etmem" dedi.





MHP lideri şöyle konuştu:

"İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim."



