Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den İmralı ziyareti açıklaması: 'Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var' /21 Aralık 2024 00:32

Bahçeli'den İmralı ziyareti açıklaması: 'Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var'

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partililerin Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşme başvurularına ilişkin "Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025'e giriyoruz, hayırlı bir başlangıç olur" dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürüyor. Bütçe görüşmelerini Devlet Bahçeli de izliyor.

Oturuma verilen arada, bir gazeteci Bahçeli'ye DEM Parti heyetinin önümüzdeki hafta PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşeceği yönündeki haberleri hatırlatarak, bu konudaki görüşünü sordu.

Bahçeli, soruyu, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025’e giriyoruz ve dikkat edilirse yüzüğümde de 'Yeni yüzyıl, yeni Türkiye' diye var. Bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum Türkiye açısından da insanımız için de hayırlara vesile olur."
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