Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den İnce'ye destek: Atatürk'ü hareketin mihveri yapacaktır /13 Ağustos 2020 16:45

Bahçeli'den İnce'ye destek: Atatürk'ü hareketin mihveri yapacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Eylül'de 'Memleket Hareketi'ni başlatacağını duyuran Muharrem İnce ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. İnce'nin 2018'den beri haksızlığa uğradığını savunan Bahçeli, "CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir ve yükselmiştir. İnce, Atatürk'ü hareketin mihveri yapacaktır" dedi.

SHABER3.COM

Bahçeli, bugün açıklamalarda bulunan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi. İnce'nin 2018'de CHP tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildiğini hatırlatan Bahçeli, şu görüşleri dile getirdi:

"Sayın Muharrem İnce 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurur mu kurmaz mı bilemiyorum, ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur: 4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki, bin günde memleket parolasıyla Atatürk’ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. CHP’nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP’de Atatürk’ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'den İnce'ye destek: Atatürk'ü hareketin mihveri... Sonraki Haber >>

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:46:18