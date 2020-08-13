Bahçeli'den İnce'ye destek: Atatürk'ü hareketin mihveri yapacaktır

Bahçeli, bugün açıklamalarda bulunan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi. İnce'nin 2018'de CHP tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildiğini hatırlatan Bahçeli, şu görüşleri dile getirdi:







"Sayın Muharrem İnce 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurur mu kurmaz mı bilemiyorum, ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur: 4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki, bin günde memleket parolasıyla Atatürk’ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. CHP’nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP’de Atatürk’ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur."