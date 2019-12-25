Bahçeli'den kafa karıştıran açıklama

2011 yılında Kanal İstanbul projesi için "Güya yeni bir kanal açıyorlar, adına da ‘İstanbul Kanalı ve bu bir çılgın proje‘ diyorlar. Bu, soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir" diyen Bahçeli, dün yaptığı açıklamada ise Kanal İstanbul projesine karşı çıkanları "şuursuz ve gayri milli" şeklinde eleştirmişti.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Bahçeli, dünkü açıklamasının ardından 2011 yılındaki konuşmasını hatırlatanlara yanıt verirken, "15 Temmuz 2016’dan sonra değişen ve dönüşen siyasi şartlar altında neden karşı çıkalım?" dedi.





Bahçeli'nin açıklaması şöyle:





12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan Kanal İstanbul Projesi’ni ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti’yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de tamam dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi’ni uygulamaya geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar.





Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, söz konusu projenin idare ve idamesinde her türlü risk ve tehlike hesap edilip, bütün ayrıntılar dikkate alınıp Türkiye’nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki? Biz CHP’nin falsolarına, defolarına nasıl göz yumalım? Milletin yararına olabilecek bir projeye, hele bir de 15 Temmuz 2016’dan sonra değişen ve dönüşen siyasi şartlar altında neden karşı çıkalım?