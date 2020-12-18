Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Cumhur İttifakı devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" açıklamasına yanıt vererek, "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" dedi.









2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini izlemek üzere Meclise gelen Bahçeli, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" açıklamasına ilişkin sorusunu yanıtladı.





Bahçeli, açıklamasında şun ifadeleri kullandı: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak."





KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?





Kılıçdaroğlu, Olay TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapatılması çağrısı"na ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, bu konuda önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianame yazarak ve delillerini sunarak karar vermesi gerektiğini, daha sonra da Anayasa Mahkemesinin bu konuda karar vereceğini hatırlatarak, "Erdoğan kapatılmasını istiyor mu bilmiyoruz ama Bahçeli istiyor" diye konuşmuştu.





AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuya ilişkin açıklamasına Bahçeli'nin isim vermeden tepki gösterdiğinin öne sürülerek, bu konudaki düşüncesi sorulan Kılıçdaroğlu, "O zaman Cumhur İttifakı'nda ne işiniz var, bozarsınız. 'Ben kapatılması talimatını verdim Erdoğan'a, medya aracılığıyla verdim.' Buna sen Numan Kurtulmuş üzerinden cevap verdin. Yani bu işe hiç girmeyeceğim diye. O zaman senin bu ittifakta ne işin var, ne işin var ittifakta, ayrılacaksın. Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir" ifadelerini kullanmıştı.