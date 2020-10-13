Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına ilişkin olarak, "CHP Genel Başkanı’nın seçim isteği sipariştir, aynı zamanda hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu düne kadar erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. CHP’ye oy veren kardeşlerin bile şaşkınlıkla soruyor. Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil" cevabını verdi.





Bahçeli şunları kaydetti:







"CHP kim Doğu Türkistan’ı savunmak kim. Hele bir de serok Ahmet var ki gürültü patırdı çıkarmakta üzerine yoktur. Satmak senin işindir. Pazarlar Sen Doğu Türkistan’ın haritada yerini bilmiyorken milliyetçi hareketin kalbi bu sevdayla çarpıyordu. Sen git Kobanici yoldaşlarınla kucaklaş. Aklının ermediği konularda yorum yapma. Masken düşer, çamurlu yerlerde yürüme üstün başın batar. Zilletin ortakları bilmedikleri Doğu Türkistan’ı gündeme getiriyorlar. CHP Genel Başkanı’nın seçim isteği sipariştir, aynı zamanda hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu düne kadar erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. CHP’ye oy veren kardeşlerin bile şaşkınlıkla soruyor.





"Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil"

Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil. Sakın ha tedbiri elden bırakma. Sandığın 2023 yılından kurulmasından yana MHP. Erken seçim tartışması boşuna emek israfıdır. Anket aldatmalarını millet iradesi yıkıp geçecektir."