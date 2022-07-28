Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ÖTV tepkisi: 'Ekonomiye suikast hevesinden dönmelidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış siyasi gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.







Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin" çağrısı yaparak, iktidara geldiklerinde ÖTV'yi kaldıracaklarını, sadece lüks araçlarda alınacağını duyurduğu açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Bahçeli, “Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir” ifadelerine yer verdi.





"ZAHO'DA MASUMLARIN CANINA KAST EDEN SALDIRI BİR TERÖR EYLEMİDİR"

Ukrayna’daki tahıl krizinin sonuçlanması adına Türkiye’nin yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizen Bahçeli, “İnanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı çözüm ve barış ikliminin yeşermesi de çok uzun sürmeyecektir. Tahran Zirvesi’nden bir gün sonra Irak’ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına yapılan hunhar terör saldırısıyla, tahıl koridoru açılmasının ertesi günü Ukrayna’nın Odessa kentindeki tahıl silolarının vurulması vahim bir tertip olarak karşımıza çıkmıştır. Zaho’da masumların canına kast eden saldırı bir terör eylemidir. Tertipçileri ve tetikçileri; Türkiye’nin hem terörle mücadelesinden hem de bölgesel güç ve küresel aktör olarak sivrilmesinden keyfi kaçan terör, silah ve savaş baronlarıdır” ifadelerini kullandı.





MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Bahçeli, “İş birliği kanallarını açık tutarak, diyalog zemininden kaçmadan Zaho katliamının saklanmış faillerini Türkiye’yle eşgüdüm halinde ortaya çıkarmak mecburiyetindedir. Bilinmelidir ki, şiddetle lanetlediğimiz 27 Temmuz 2022 tarihinde Musul Başkonsolosluğumuza füzeli saldırıyı kim ya da kimler yapmışsa Zaho’ya saldıran da aynı mihraklardır. Irak’ın içine gömüldüğü siyasi istikrarsızlık tablosu, dokuz ayı bulan hükümet krizi, yayılan sokak gösterileri, mezhep temelli cepheleşmeler, birden alev alan parlamento baskınları gerçeklerin tecellisine mani olamayacaktır” dedi.







