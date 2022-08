Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Provokatör, izansız, kalpsiz, zillet...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Roboski ziyareti üzerinden hedef aldı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Kılıçdaroğlu şunu bilmelidir; Türkiye'de 'Roboski' diye bir yer yoktur, olmamıştır" dedi.







8 DEFA 'ZİLLET' DEDİ



Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini 'su katılmamış bir provokatörlük' olarak niteleyen Bahçeli, açıklamasında Millet İttifakı için tam 8 defa 'zillet' ifadesini kullandı.





Bahçeli, ''CHP Genel Başkanı’nın aleni bir şekilde devlete saldırması, çürüdüğünü pervasızca iddia etmesi, bununla da yetinmeyip Erzurum ziyaretinden hemen sonra koşa koşa Şırnak Uludere’yi ziyaret edip kabuk bağlamış yaraları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatörlüktür'' ifadelerini kullandı.





"YİNE YAŞ TAHTAYA BASTI"

MHP lideri, açıklamasının devamında şu sözleri kullandı:





"Türkiye Cumhuriyeti’nde 'Roboski' diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır. Şırnak’ın Uludere ilçesinin Ortasu Köyü’nde 28 Aralık 2011 tarihinde yaşanan müessif hadisenin üzerinden geçen 11 yıl sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek, terör örgütünün değirmenine su taşımak aymazlık ve tabansızlıktır. Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki, Türkiye’de 'Roboski' diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır."





KILIÇDAROĞLU'NA 'İZANSIZ' VE 'KALPSİZ' DEDİ

Açıklamasının devamında CHP liderine yönelik ithamlarına devam eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir" dedi.





"Uludere’den Roboski, Türkiye’den de Kürdistan çıkarmayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir, bu çerçevede yanlış hesap yüklü bir maliyetle Türk milletinin kutlu iradesine çarpıp bölücü ittifakın tepesine binecektir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:





"Türkiye’nin her başarısı, her milli kazancı, yüreklerimizi sevince boğan her atılımı CHP başta olmak üzere, zillet ittifakının diğer ortaklarında derin ve tedavisi imkansız hayal kırıklıklarına neden olmaktadır. Çünkü söz konusu ittifak partileri kimliğini kaybetmenin yanında ülkemizin gerçeklerinden tamamıyla kopmuşlardır."