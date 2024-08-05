Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den 'Kudüs Paktı' önerisi /05 Ağustos 2024 23:17

Bahçeli'den 'Kudüs Paktı' önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşılık Türkiye'nin 'Kudüs Paktı'nın kurulmasına öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ortadoğu’da barış ve huzurun sürdürebilir kılınması için 'Kudüs Paktı' oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Bahçeli, "Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır. Geldiğimiz noktada öncelikle katliamı durduracak bir ateşkes rejiminin süratle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ardından Ortadoğu’da barış ve huzuru sürdürebilir kılacak adımların süratle atılması gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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