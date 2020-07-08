Bahçeli'den MHP teşkilatlarına genelge...

MHP lideri Devlet Bahçeli parti teşkilatlarına gönderdiği genelgede 'Parti mensuplarımız, arkasında kimlerin olduğu meçhul, kontrol dışı gelişmiş ve partimizin düzenlemediği hiçbir toplantı ve gösteriye katılmayacaklardır' dedi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin teşkilatlarına gönderdiği genelgede, MHP'lilerden toplu gösterilere karşı "uyanık olmaları"nı istedi. Bahçeli "Parti mensuplarımız, arkasında kimlerin olduğu meçhul, kontrol dışı gelişmiş ve partimizin düzenlemediği hiçbir toplantı ve gösteriye katılmayacaklardır" dedi.





MHP'nin hükümetten desteğini çekmesini isteyenler için "hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur" ifadesine yer veren Bahçeli, "Türkiye 2023 hedeflerine kilitlenmiştir. Cumhur İttifakı’nın bu hedeften dönüşü muhal bir hayaldir. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi.





'Çoklu baro' açıklaması





Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen "çoklu baro" düzenlemesine ilişkin ise Bahçeli "Görüşülen çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir. Bazı baroların mesleki dayanışma ve hak mücadelesinden ziyade CHP kayığına binip siyasi muhalefete tevessül etmeleri savunma ruhuyla ters düşen bir kırılmadır" dedi.





'Temennim CHP'nin tepesine musallat olanların tasfiyesi'





CHP'nin Temmuz ayında yapılacak Olağan Genel Kurulu'na da değinen Bahçeli "Temennim 25-26 Temmuz’da yapılacak CHP’nin 37’inci Olağan Büyük Kurultay’ında, bu partinin tepesine musallat olmuş ne idüğü belirsiz şahısların Cumhuriyet, Atatürk ve bağımsızlık sevdasıyla kalpleri çarpan sağduyulu CHP’liler tarafından tasfiye edilmeleridir" ifadesine yer verdi.





MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’na giden sürecin başladığını belirten Bahçeli, genelgesinde bütün parti teşkilatlarından "harfiyen" riayet etmelerini istediği maddeleri sıraladı.





Buna göre Bahçeli son zamanlarda toplu gösteri ve yürüyüşlere "sık sık tesadüf edildiğini" belirterek "Provokasyonlara oldukça müsait bugünkü ortamda her türlü tahrik ve saldırıya karşı uyanık olunacak, dikkat edilecektir. Kanun dışı telkin, taciz ve ajitasyonlara aldırış edilmeyecek, kulak asılmayacak, elbette yeri geldiğinde de hukuki müracaat hakkı süratle kullanılacaktır.





Oluşacak gerilimler ile partililerimize yönelik faaliyetler sürekli kontrol edilecek ve değerlendirmeler vakit kaybetmeksizin Genel Merkeze ulaştırılacaktır" dedi.





'Bizden görünüp itibar suikastı yapanlar ayıklanacak'





Bahçeli ayrıca "Bizden görünüp değerlerimize, ilkelerimize ve dava arkadaşlarımıza iftira atan, itibar suikastı ve dedikodu tetikçiliği yapan her kim olursa olsun ayıklanacaktır. Milliyetçi, hareket, ocak, ülkü, hilal, bozkurt gibi partimizin sembollerini çağrıştıran, istismar eden veya kullanan bizim dışımızdaki yabancı dernek, parti, kurum gibi oluşumlardan uzak durulacak, bu gruplarla bağımızın olmadığı kamuoyuna anlatılacaktır" ifadesine yer verdi.





Bahçeli genelgesinde "Parti mensuplarımız, arkasında kimlerin olduğu meçhul, kontrol dışı gelişmiş ve partimizin düzenlemediği hiçbir toplantı ve gösteriye katılmayacaklardır" dedi.





MHP'nin sosyal medya konusundaki görüşünün "açık" olduğunu kaydeden Bahçeli "Mecburi bir hal alan sosyal medya yasası çıkasıya kadar tavrımızda da bir değişiklik olmayacaktır. Yine de sosyal medyada yapılan saldırılar takip edilecek, eninde sonunda muhataplarından hukuk önünde hesap sorulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medyada kurulmamış, buraya da teslim edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.





Genelgede "Önümüzdeki dönemin hassasiyeti dikkate alınarak açık ve kapalı toplantı ortamlarında her ihtimal hesaba katılacak; yayın, ilan, afiş, pankart ve sloganlarda tüzük ve programımızda yer almayan hiçbir şey kullanılmayacaktır.

Partimizin politikalarını ve tutumunu aziz milletimize aksettirmek maksadıyla ihtiyaç duyulacak fikir ve ifade birliği için Genel Başkan ve Genel Merkez açıklamaları, toplantı konuşmaları, basın toplantıları, mesajlar ve yayınlar hassasiyetle takip ve analiz edilecek, ortak söylemlerin ve açıklamaların kapsam ve sınırı bu esaslara bağlı kalacaktır" denildi.