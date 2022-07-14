Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den MHP'den istifa eden vekil Ersoy'a davet! /14 Temmuz 2022 16:38

Bahçeli'den MHP'den istifa eden vekil Ersoy'a davet!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'a yeniden partisine üye olması için davette bulundu.

Bahçeli'den MHP'den istifa eden vekil Ersoy'a davet!

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" açıklamasının ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Daha sonra konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf etmek amacıyla partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanarak partiden istifa etmişti. 

BAHÇELİ'DEN DAVET
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ersoy'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden partiye üye olmak için davet edildiğini duyurdu. 

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir.

2(son)- Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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