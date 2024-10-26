Bahçeli'den Öcalan çıkışı sonrası ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecek "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na katıldı.



Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı’dan DEM‘e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" ifadelerini kullanmıştı.



Bahçeli, çok tartışılan sözlerinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. MHP liderinin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:



- Türkler ve Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var... Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir.



- Sevr hesaplaşması bitmemiştir. Paylaşım kavgaları, emperyalizm yayılmacılığı sürmektedir. Biz dersimizi tarihten satır satır aldık.



- Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet yarışına girmesin. Kimse yağlı urgan ölçüştürmesin. Makam-mevki için vicdanını satanları adam yerine koymayız.