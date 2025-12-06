Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Öcalan'ın açıklamaları için: 'Makul, muteber ve muayyendir' /06 Aralık 2025 17:26

Bahçeli'den Öcalan'ın açıklamaları için: 'Makul, muteber ve muayyendir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci ilgili konuştu. Bahçeli, 4 Aralık’ta toplanan komisyonun Abdullah Öcalan’ın mesajlarını görüştüğünü belirterek bu mesajların “makul, müspet ve muayyen” olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni’nde konuşarak çözüm sürecini değerlendirdi.

Bahçeli, “Akıl kemal bulunca boş sözler zeval bulur” diyen Hz. Ali’nin bu sözünün ne kadar anlamlı olduğunu ifade ederek siyasette akıl, ahlak ve adalet sacayağının önemine dikkat çekti. MHP lideri, “Akıllarını kullanmak yerine alıklaşmış kafalarıyla şablon ezberlere sığınanların bizi tasdik ve tebrik etmelerini, anlamalarını bile beklemiyoruz” dedi.

AHLAK KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli, ülkede yaşanan gelişmeleri “ahlak krizi” olarak nitelendirerek toplumsal sorunlara dikkat çekti. Türk futbolundaki bahis skandalına değinen Bahçeli, “Bahis iddialarıyla Türk futboluna gölge düşürenlerin, sermaye piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların neden olduğu ahlak krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir?” diye sordu.

Bahçeli, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının yaygınlaştığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni “yüzyılın yolsuzluğu” olarak nitelendiren Bahçeli, “Her tarafa sıçramış gayri meşru ve gayri hukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya mıh gibi yerleşen, bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir?” dedi.

SÜREÇLE İLGİLİ KARARLILIK MESAJI

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Provokatif çıkışlara ve emperyalist baskılara rağmen sürecin devam ettiğini belirten Bahçeli, “Sistemli ve şiddetli dedikodu anaforuna kapılmadan, yakamızı kaptırmadan, cesaret ve hamiyet izlerine basa basa yolumuzda ilerliyoruz” dedi.
