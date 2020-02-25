Bahçeli'den Ozan Ceyhun çıkışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avusturya Büyükelçisi olarak atanan Ozan Ceyhun'un bir ülkücüyü öldürdüğüne dair iddialar üzerinden MHP'ye yüklenilmesine tepki gösterdi.





Bahçeli bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Bizim atanan şahısla hiçbir ortak noktamız yoktur. Mazisi bellidir sorumluluk hükümetindir." ifadelerini kullandı.





Bahçeli, "Bilip bilmeden partimizin resmi görüşü teşekkül etmeden konuşanlar yanlış yapmıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki bu tuzağa bazı milletvekillerimizin ve parti yöneticilerimizin düşmesi de hazin ve ibretlik bir vak'adır." diye konuştu.





"Bize sosyal medya yolcusu değil, davanın hancısı lazımdır." diyen Bahçeli, "Kuyuya taş atıp arkasından baktıranları biliyoruz. Biz bu bulanık kuyudan su içmeyiz, içilmesini de hoş görmeyiz. Gereğini de vakti saati gelince kararlılıkla yaparız." dedi.





Bahçeli şunları kaydetti: "Milletvekili arkadaşlarımın daha uyanık hareket etmeleri elzemdir. Sosyal medya oyununa gelmemeleri ricam ve talimatımdır."





BAHÇELİ: RUSYA MÜTTEFİKİMİZ DEĞİLDİR





Suriye'nin kuzeybatısında üç yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunan İdlib şehrinde şehit sayısının 16'ya yükseldiğini aktadan Bahçeli, "Türkiye ile Rusya stratejik ortak değildir, müttefik değildir, fakat iki ülke arasında siyasi, ticari ve diğer ilişki ağları gelişmiş ve güçlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.





Bahçeli, "İdlib'deki sıcak çatışma ortamının varlığı domates TIRlarımızı sınırda beklemesine neden oluyorsa samimiyetsizlik tavan yapmış demektir. Bu tablo adil ve hakkaniyetli sayılamayacaktır." dedi.







ERDOĞAN TARAFINDAN VİYANA'YA BÜYÜKELÇİ OLARAK TAYİN EDİLDİ





Türkiye İşçi Partili, Türkiye Yazarlar Sendikası yöneticiliği yapan yazar Demirtaş Ceyhun'un oğlu Ozan Ceyhun, Bahçeli'nin müttefiki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avusturya Büyükelçisi olarak tayin edildi.





1980 darbesinin akabinde Viyana'ya gittikten sonra yasa dışı örgüte üye olmaktan dolayı hakkında soruşturma açılan Ceyhun, 2. Dev-Yol davasında, Dev-Yol üyesi olmak ve adam öldürmek suçundan idam ile yargılanmıştı.





Ülkücü birini öldürdüğü ileri sürülen Ceyhun, söz konusu iddiaları yalanlayarak, sivil mahkemede beraatinin verilmesi bekleyip gençlik hatası yaptığını ileri sürmüştü.





MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şahsi Twitter hesabında, “Sayın Cumhurbaşkanım, Ozan Ceyhun denilen eli kanlı ülkücü katilini, Viyana Büyükelçisi olarak görmek biz ülkücüleri derinden yaralamıştır." ifadelerini kullanmıştı.





Enginyurt, "Sizin bu yarayı acilen tedavi etmenizi, ülkücü ve MHP sevdalısı bir şahıs olarak bekliyorum." diyerek Erdoğan'dan geri adım atmasını istemişti.



