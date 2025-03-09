Bahçeli'den PKK'nın ateşkes kararına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'nın ateşkes açıklaması yapmasına ilişkin açıklama yayımladı.





Bahçeli ''Ateşkes açıklaması doğru, dengeli ve isabetli bir açıklama değil'' ifadelerini kullandı.





Bahçeli'nin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:





''BÜTÜN UZANTI GRUPLARI KAPSAMAKTADIR''





27 Şubat İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır.





YPG’nin ve buna benzer terörist oluşumların anılan çağrıdan muaf ve istisna olduklarını iddia etmeleri, çatlak ses çıkaranların bu mesnetsiz görüşü bir plan dahilinde paylaşmaları örgütsel ve kurucu önderliğin doğasıyla tamamıyla çelişkilidir.





Terör örgütünü kuran feshini istemiştir.





Bunun dışında zamana oynamak, ortamı bulandırmak, süregelen pozitif gündemi tahrip ve tahrik edici nitelikte top çevirmek, siyasi ve hukuki düzenleme taleplerini yoğunlaştırmak aymazlıktır.





''ÖNŞARTSIZ SİLAH BIRAKMALIDIR''

PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir.





''AÇIKLAMA DOĞRU, DENGELİ VE İSABETLİ DEĞİL''

Ateşkes açıklaması doğru, dengeli ve isabetli bir açıklama değildir. Çünkü ateşkes rejiminden bahsetmek için eşit ve egemen güçlerin karşılıklı münasebet ve mücadelesine sahne olan ahlaki, mantiki, meşru ve hukuki bir ortamın varlığı asla yoktur.





Bunun tam tersine olacak şekilde, yapılacak her teklif, söylenecek her söz tek taraflı bir oyalanmadır ve beyhudedir.







