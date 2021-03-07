Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den 'provokatör' açıklaması /07 Mart 2021 22:47

Bahçeli'den 'provokatör' açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Samsun’un Canik ilçesinde boşandığı kadına şiddet uygulayan İbrahim Zarap ve Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'ya cinsel saldırıda bulunup boğarak öldüren A.Ç'nin MHP'ye üye oldukları iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Bahçeli, Samsun’un Canik ilçesinde boşandığı kadına şiddet uygulayan İbrahim Zarap ve Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'ya cinsel saldırıda bulunup boğarak öldüren A.Ç'nin MHP'ye üye oldukları iddiasıyla ilgili, ''Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir" dedi.

Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır.

Samsun’un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır.

Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın’da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli’de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir.

92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur.

Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir."

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