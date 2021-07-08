Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den rahatsız olan Erdoğan, Akşener'e teklif mi sundu? /08 Temmuz 2021 10:55

Bahçeli'den rahatsız olan Erdoğan, Akşener'e teklif mi sundu?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, gazeteci Can Ataklı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Akşener’e teklif sunduğu iddiasını yalanladı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, gazeteci Can Ataklı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Akşener’e teklif sunduğu iddiasını yalanladı.

Gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener’e çok yakın bir isimle görüşüp yetkilerini devretmek istediğini ve bunun karşılığında dokunulmazlık talep ettiğini iddia etmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu çirkin yalan ve iftiraların nedeni çorap gibi sökülen AKP teşkilatlarını ve artık canına tak eden ve asla bir daha AKP’ye oy vermeyecek seçmeni konsolide etmek…” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dikbayır, şu ifadeleri kullandı:

“Bu çirkin yalan ve iftiraların nedeni çorap gibi sökülen AKP teşkilatlarını ve artık canına tak eden ve asla bir daha AKP’ye oy vermeyecek seçmeni konsolide etmek…

Bize inanan ve güvenen teşkilatlarımızın ve seçmenimizin yüzünü asla yere düşürmeyeceğiz. Bu böyle biline…”
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