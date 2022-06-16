Bahçeli'den seçim vaadi: Yakın gelecekte...

Yaklaşan seçim süreciyle birlikte siyasi partilerin vaatlerini açıklama çalışmaları da devam ediyor.





Bu kapsamda kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, üniversite sınavının kaldırılmasını konusunu gündeme taşıdı.





Bahçeli söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:







Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum.









