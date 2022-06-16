Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den seçim vaadi: Yakın gelecekte... /16 Haziran 2022 20:55

Bahçeli'den seçim vaadi: Yakın gelecekte...

Yaklaşan seçim süreciyle birlikte siyasi liderlerin seçim vaatleri de belli olmaya başladı. Bu kapsamda bir mesaj da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

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Yaklaşan seçim süreciyle birlikte siyasi partilerin vaatlerini açıklama çalışmaları da devam ediyor.

Bu kapsamda kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, üniversite sınavının kaldırılmasını konusunu gündeme taşıdı.

Bahçeli söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum.


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