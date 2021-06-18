Bahçeli'den seçime ince ayar

AKP’nin seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını da içeren çalışmasını inceleyen MHP hazırladığı değerlendirme raporunu AKP’ye gönderdi. MHP, barajın yüzde 5 olarak uygulanmasını isterken ittifak yapan partilere ittifak içi baraj uygulanması önerisinde bulundu. Buna göre barajı aşamayan partilerin oyları ittifaka katılamayacak.







Hürriyet’te yer alan habere göre, AKP’nin önerisinde ittifak içi baraj bulunmuyor. Partinin önerisi, mevcuttan farklı olarak her partinin oyunun ayrı ayrı hesaplanması ve onların toplamının ittifak oyu olarak yazılmasını kapsıyor. Bu konuda liderler belirleyici olacak.





MHP ayrıca, siyasi partilerin seçime girme şartı olarak Meclis grubunun bulunmasının şartlar arasından çıkarılmasına destek verdi. Partilerin seçime katılabilmeleri için, Türkiye genelinde yüzde 50 oranında teşkilatlanmış olmaları ve seçimlerden altı ay önce tamamlanması şartı bulunacak.





MHP, AKP’ye gönderdiği çalışmada, seçim bölgelerinin sayılarının arttırılarak, daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasına da itiraz etti. Yıl sonuna gelmeden düzenlemenin yasalaşması ve Anayasa’nın ‘seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz’ hükmüne takılmaması planlanıyor.







