Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması /31 Mart 2025 09:27

Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Sürecin geciktirilmemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşüyor." dedi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yeni çözüm sürecine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu belirterek, "Türkiye, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi. Ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkesi Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz." dedi.

"GECİKTİRMEMEK, SAHİP ÇIKMAK ÖNCELİKLİ MESELE"
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısını 'tarihi' olarak nitelendiren Bahçeli, Türkiye'nin daha da güçleneceğini söyledi. “Terörden çıkar devşirenler, süreci enfekte etme yarışında. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmekte." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meseledir. Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye sürecinde birçok dinamiğin dikkatle yönetilmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, PKK'nın, İmralı'nın çağrısı üzerine silahları bırakmasını, süratle kongreyi toplayıp PKK'nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI
Yeni anayasa çağrısı yapan Bahçeli, “Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir." dedi. Bahçeli, "O sebeple Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı 'Her şeyden önce Türkiye' ve 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışı ile millî birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:56