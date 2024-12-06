Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den yeni açıklama: 'İmralı A noktasıysa, DEM Parti B noktasıdır' /06 Aralık 2024 10:25

Bahçeli'den yeni açıklama: 'İmralı A noktasıysa, DEM Parti B noktasıdır'

Ekim ayında yaptığı 'Abdullah Öcalan' çağrısının arkasında durduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İmralı A, DEM Parti B noktasıdır. İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İrtibat sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı, o çağrıyı niye yaptığını açıkladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim’de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve 22 Ekim’de grup toplantısında yaptığı 'Abdullah Öcalan' çağrısı ile devam eden sürecin adını “Huzur içinde terörsüz Türkiye” olarak açıkladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis açılışında yaptığı konuşmaya dikkat çekerek, Erdoğan’ın o konuşmada, "Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir kenara bırakmamız gerekiyor"’ ifadelerini kullandığını hatırlattı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bahçeli, Erdoğan'ın bu ifadesinin ardından Cumhur İttifakı’nın parçası olarak harekete geçtiğini ve Erdoğan’ın Genel Kurul Salonu’ndan ayrılmasının hemen ardından DEM’lilerin sırasına yöneldiğini ve onlarla tokalaştığını anlattı.

ÇAĞRIYA İSİM VERDİ
Bahçeli, Türkiye’nin yakın çevresindeki kriz bölgelerine dikkat çekti ve bir kez daha böyle bir ortamda 'toplumu ayrıştıran değil birleştiren' politikaların izlenmesi gerektiğini söyledi

Bahçeli, Öcalan çağrısı ile devam eden sürecin adı ile ilgili tartışmalara değindi ve sürece dair "Huzur içinde terörsüz Türkiye" adını telaffuz etti.

'ÇAĞRIMIN ARKASINDAYIM'
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısının siyaseten yapılmış bir çağrı olmadığını kaydetti ve bu nedenle 22 Ekim’deki grup toplantısının ardından yaptığı çağrının ardından 3 grup toplantısının ardından yaptığı çağrıyı yinelediğini ve arkasında durduğunu söyledi.

‘TERÖR SON BULMALI’ VURGUSU
Devlet Bahçeli, çok konuşulan Öcalan çağrısını neden yaptığına da açıklık getirirken bir geometri örneği verdi. Bahçeli, “İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı” yorumunu yaptı. 

'DEM’in Türkiye partisi olması yolunda adım atması beklentisini' dile getiren Bahçeli, terör sorununun 40 yıldır devam ettiğini bunun artık sonlanması gerektiğini ifade etti.
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