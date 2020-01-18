Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'den yeni af açıklaması /18 Ocak 2020 15:11

Bahçeli'den yeni af açıklaması

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ceza infaz yasa tasarısıyla ilgili bir soru üzerine ise "Son tasarıyı bilemiyoruz. Bizim hazırladığımız tasarı beklemeye alınmıştır. Hala beklemede" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, dün akşam yaşamını yitiren eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Türk siyasi hayatına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

CEZA İNFAZ YASA TASARISI

Bir gazetecinin ceza infaz yasasının yeniden gündemde olduğunu hatırlatması üzerine Bahçeli, "Son tasarıyı bilemiyoruz. Bizim hazırladığımız tasarı beklemeye alınmıştır. Hala beklemede" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDLİB AÇIKLAMASI

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İdlib'ten gelecek olan Suriyelilerin tamamının eli kanlı" ifadeleriyle ilgili "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın, oradaki baskılar nedeniyle Türkiye'ye göç etmek isteyen çoluk çocuğu terörist ilan etmek çok ayıp bir şeydir" dedi.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin İdlib açıklamasını Putin belirliyor" açıklamasıyla ilgili ise "Türkiye'nin dış politikasını Rusya tayin etmiyor. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin kurulları tayin ediyor. Neyi kastediyor bilmiyorum. İyi ki Amerika tayin etmiyor" ifadelerini kullandı.

Bahçeli üretilecek yerli otomobillerden bir tanesini almak istediğini belirtti. 
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