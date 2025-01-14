Bahçeli'den yeni İmralı çağrısı: 'Terörün bittiği açıklanmalı!'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, görüşmede DEM Parti'nin İmralı görüşmeleriyle ilgili ikinci bir çağrı daha yaptı.





Terörün bittiğine ilişkin net bir açıklama yapılmasını isteyen Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Sorunları yok sayarak bitmesini beklemek ahmaklıktır. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Aciz değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz. Neye inanıyorsak onu söylüyor söylediğimizin arkasında da mertçe duruyoruz. Eğer bir sorun müşkül bir dönemde dayatmalarla gündeme gelmişse o zaman mahşer-i vicdandan geçen reçeteler çözümü ve çözülmeyi tetikleyecektir Türkiye çok güçlü bir devlettir. Tarihi perspektif sınırlarında müdahale edecek dirayettedir. Kapalı devre siyasetin dar labirentlerinde sıkışıp kalmıyoruz, neye inanıyorsak onu söylüyor ve söylediklerimizin de arkasında duruyoruz. Büyüklük taslayacak küçük insanların ne dediğinin bir ehemmiyeti yoktur. Bu siyasi garabetler haricinde inanç ve irade tezahür etmiştir. Ne söylediysek arkasında mertçe duruyoruz. Barışla herkesin kazanacağını düşünüyorum. Ama savaş gerekiyorsa bu bizim düğünümüz bayramımızdır.





Kader ortaklığı ile geçen yüzyıllara gölge düşürmeme anlayışındayız. Zaman Türk milleti ve Türkiye zamanı. Terörsüz Türkiye çatısı kurulacaktır. Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke düşürmeme gayesindeyiz. Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz gelişmiş ve güçlenmiş Türkiye'nin peşindeyiz.





"DEM İKİNCİ ZİYARETİNDE TERÖRÜN BİTTİĞİNİ AÇIKLAMALIDIR"

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. DEM heyetinin temas ve ziyaretleri müspet seyirle gerçekleşmiştir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında mesaj veren herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Vakit gecikmeksizin hak ve hukuku müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Bölücülük damarını kesmenin, ayrık otlarını temizlemenin, eş anlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için deniz bitmiştir.





DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz. Yalnızca yalnız mücadele eder. Aksi taktirde bataklık nerede ürüyorsa özellikle Fırat'ın doğusunu müdafaa etmesi Türkiye'nin görevidir.





"ÖZGÜR BEY BIRAK BU İŞLERİ"

Özgür beyin hemen çağrısı yapması ibretlik bir göstergedir. Bu hafta erken seçime çıkalım diyor. Özgür bey bırak bu işleri. "





Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, İmralı sürecine ilişkin Kamuoyunda edindiğimiz bilgilere göre gelişmeler uyumlu ve olumlu. İnşallah Türkiye terörsüz bir Türkiye olacak, bunda da herkesin katkısı bulunacaktık." açıklamasını yaptı.