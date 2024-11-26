Bahçeli'den yeni Öcalan çıkış: 'İmralı ve DEM Parti arasında yüz yüze temas gecikmemeli'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





"YÜZ YÜZE TEMAS GECİKMEMELİ"

Konuşmasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı anımsatan Bahçeli, "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'deki grup toplantımızda ne demişsek hala arkasındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullandı.





GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ: 'TEK TEK NOT ALDIK...'

Öte yandan konuşmasında gazetecileri ve medya organlarını da hedef alan Bahçeli, kürsüde tehditler savurdu.





Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"TV'deki MHP düşmanlarını, küstah yorumcuları, Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi muhataplarına duyurmak istiyorum."





Bahçeli'nin konuşla ilgili sözleri şöyle:





"Kürt kardeşlerimizi sömüren, ne kadar bölücü ve terörist varsa bunun bedelini ödemeye mahkumdur. Türk milletinin asli mensubu olmak duruyorken emperyalizme tamam demek insanlık onurunu hiçe saymaktır. Türkü Kürt'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar deli saçmasıdır. Kandil'de demlenip Türkiye'yi devirmek isteyenler bir karar eşiğindedir. Terörizmi lanatleyecek misiniz yoksa sırtınızı yaslamaya devam mı edeceksiniz? İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. TV'deki MHP düşmanlarını, küstah yorumcuları, Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi muhataplarına duyurmak istiyorum.





AHMET DAVUTOĞLU'NA SERT YANIT

Terör çıkmaz sokaktır. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile ne ilgisi ne ilişkisi vardır. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Yoksulluk kader zenginlik hedefimizdir.





Ahmet Davutoğlu'nun konuşması bizi son derece rahatsız etmiştir. Sayın Davutoğlu, bu iddia ve ifadelerinin hiçbir ahlaki yanı olmadığı gibi baştan ayağa sakattır. Türkiye'de eşitlik verilmiştir. Kürdistan diye bir yer yoktur. Bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır. Yolumuzda kararlı şekilde yürüyeceğiz.







