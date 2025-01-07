Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den yeni sürece yeni destek: 'Barışın kapıları ardına kadar açılmıştır' /07 Ocak 2025 12:11

Bahçeli'den yeni sürece yeni destek: 'Barışın kapıları ardına kadar açılmıştır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Barış döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır. Yeni yüzyılda ayrışmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Devir değişmiş taşlar yerinden oynamış, Türk milletinin barış, refah, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Yıkmak kolay yapmak zordur. Yıkım heveslilerine karnımız toktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyıl terörsüz Türkiye ile perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecektir. Bundan rahatsız olanları, sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz" dedi. 


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