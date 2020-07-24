Samanyolu Haber /Gündem / Bahçelievler Katliamı’nın faili Haluk Kırcı: 'Biz oraya intikam için gittik' /24 Temmuz 2020 09:25

Bahçelievler Katliamı’nın faili Haluk Kırcı: 'Biz oraya intikam için gittik'

1978 yılında 7 TİP’li gencin öldürülmesi olayının faillerinden Haluk Kırcı'dan ilginç açıklamalar

'Biz oraya intikam için gittik'

Ankara’da 1978 yılında 7 TİP’li gencin öldürülmesi olayının faillerinden Haluk Kırcı, “Herkes Bahçelievler’den bahsediyor, solcuların yaptığı katliamlardan bahsetmiyor. Biz oraya intikam için gittik” dedi.

Haluk Kırcı, Haber Global’de Jülide Ateş’in sunduğu 40 programında soruları cevapladı.
Kırcı, “Bahçelievler Katliamı’nı neden gerçekleştirdiniz?” sorusuna, “Sanki bu ülkede tek bir tane katliam yaşanmış, başka hiçbir şey olmamış gibi insanlara yedirilmeye çalışılıyor. Biz oraya katliam yapmak için gitmedik. Bizim 1 gün önce Ankara’da 2 tane arkadaşımızı öldürmüşlerdi. Bunun intikamı için gittik.” ifadelerini kullandı.
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