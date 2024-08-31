Samanyolu Haber /Gündem / Bahçelievler'deki silahlı saldırılara ilişkin yayın yasağı getirildi /31 Ağustos 2024 23:44

Bahçelievler'deki silahlı saldırılara ilişkin yayın yasağı getirildi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki silahlı saldırılarla ilgili soruşturmada yayın yasağı kararı çıktı.

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İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile Mahmutbey Caddesi'nde 1 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında, saldırılarla ilgili yayın yasağı uygulanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren 4. Sulh Ceza Hakimliği, yayın yasağı kararı aldı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil bölümünün önünde bekleyenlere yönelik gece saatlerinde yapılan silahlı saldırıda, polis memuru, jandarma personeli, özel güvenlik görevlisi ile 2 sivil yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

Öte yandan, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye silahla ateş açılmış, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturmada iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenmiş, polis ekiplerince yapılan çalışmada10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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