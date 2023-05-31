Bahçeli'nin bildiği ama açıklamadığı tehlike ne; Altaylı dikkat çekti

Gazeteci Fatih Altaylı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, ittifak ortağı - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığı açıklamadaki "Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez" ifadesini yorumladı.







Kendi ismini taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazıda "Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:





'DAHA NET KONUŞMASI GEREKİYOR'

"Bu cümledeki 'İnşallah Türkiye değişmez' sözü hem bir tehlikeyi, hem de siyaseten çok güçlü görünmesine rağmen iktidarın güçlü ortağının bile kendini aciz hissettiği bir duruma işaret ediyor. Bahçeli’nin gördüğü bu tehlikenin ne olduğu konusunda daha açık olması, daha net konuşması gerekiyor.





Seçimin hemen arkasında işaret ettiği ama 'İnşallah' ile savuşturmak istediği tehlikeli değişim ne ise toplumu buna karşı hazırlamak Bahçeli’nin işidir.





'BENİM DE DİLE GETİRMEKTEN BİLE KORKTUĞUM BÜYÜK TEHLİKELER VAR'

Açıkçası benim de Türkiye’nin geleceği acısından öngördüğüm ve dile getirmekten bile korktuğum büyük tehlikeler, olumsuz değişimler var. Acaba onun korkuları ile benim korkularım ne kadar aynı. Söylese de bilsek. Bilsek de önlem düşünsek."



