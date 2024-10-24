Bahçeli'nin çağrısını eleştirmişti! MHP'de dikkat çeken görevden alma

"Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları gündemi yine Bahçeli'nin çağrısıyla iyice ısındı. Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a işaret ederek, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" demişti.Bahçeli'nin çağrısı siyaset arenasını hareketlendirirken DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 43 ay aradan sonra Abdullah Öcalan ile ilk kez görüşen isim oldu. Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından Abdullah Öcalan’ın verdiği mesajı paylaştı. O mesaj şöyle:Tüm bu gelişmeler yaşanırken MHP'nin TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, Bahçeli'nin çağrısını eleştirmişti. Bunun ardından Güngör, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevden alındığını duyurdu.Güngör'ün açıklaması şöyle:"Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur. Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk Milliyetçisi’nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır. Bebek katilinin Gazi Meclisimizi kirletemeyeceğini söylemenin bedelini, Ali Güngör’ün oğlu olmanın verdiği gurur ve aziz Türk Milleti'nin bir evladı olarak şerefle kabul ediyorum.Makam ve şahsi ikbal için herşeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim. Zira bana ve milyonlarca vatan ve devlet aşığı Türk Milliyetçisi’ne ilham veren fikriyatın temeli budur. Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti'nin sinesinden çıkmış olup, yalnız ve yalnız ona aittir. Ülkücülük ise Başbuğ’dan ve nice şehitten bize mirastır. Milletimizi ve Ülkümüzü, geçmişimiz ve geleceğimiz için tek kişi kalıncaya kadar müdafaa etmeye devam edeceğiz."