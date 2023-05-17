Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin danışmanı Oğan'ı 'Zübük' ilan etti /17 Mayıs 2023 13:58

Bahçeli'nin danışmanı Oğan'ı 'Zübük' ilan etti

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Sinan Oğan'ı hedef aldı. Danışman Çiçek, Oğan için 'Zübük' tabirini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Oğan için, "Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan F... gazetesi Zaman'ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP'de... Tam Zübük hikâyesi gibi." dedi.

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a  MHP cephesinden tepkiler devam ediyor. Oğan'a ‘Mezar soyguncusu' diyen MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız'ın ardından MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de Oğan'ı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla isim vermeden Oğan'ı hedef alan Yıldız, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“TAM ZÜBÜK HİKAYESİ GİBİ”
“Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan F... gazetesi Zaman'ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP'de…Tam Zübük hikayesi gibi. Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden ‘Pazarlıklarımız olacak' demişti.

Geçmişte MHP'de, Ülkü Ocaklarında bulunan ve Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapanlar, biz CHP'liler içinde ‘Helal süt emmiş adam' ararken, siz nasıl bir süt emdiniz ki, artık tek vücut CHP-PKK ilişkisine, CHP'deki bu kadar ihanete susuyor ve böyle bir CHP'de menfaat kovalıyorsunuz?”
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