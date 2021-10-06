Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin danışmanı Vedat Milor'u hedef aldı /06 Ekim 2021 09:48

Bahçeli'nin danışmanı Vedat Milor'u hedef aldı

MHP lideri Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" sözleriyle ilgili paylaşımda bulunan ünlü gurme Vedat Milor ile Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek arasında atışma yaşandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" demişti.

Bahçeli'nin bu tuhaf açıklamaları sonrası gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından "Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: - Zırhla mı çekilmiş? - Kuyruk yağı var mı? - İşletmeci bölücü mü?" paylaşımında bulundu.

Milor'un bu paylaşımını hedef alan Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, "Bugüne kadar 'Ne şiş yansın, ne kebap' hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?" ifadesini kullandı.

Milor bu paylaşıma "Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır." yanıtını verdi.
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